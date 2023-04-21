Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что «Акрон» прошёл в финал Пути регионов Кубка России, в том числе из-за расслабленности столичных команд.

«Всё в комплексе. И Калешин хорошо отработал в этих матчах. У футболистов настрой особенный на матчи против московских команд, плюс ко всему, они некоторые матчи проводили дома. Искусственное поле, возможно, не совсем привычное для большинства футболистов Премьер-лиги. Поэтому, всё это вкладывается в рамки случившегося. Команда «Акрон» была в конкретный день, с конкретным соперником сильнее. Возможно, ко всему прочему ещё и некоторая расслабленность команд Премьер-лиги», — сказал Тукманов.

Тольяттинский «Акрон» на пути к финалу Пути регионов Кубка России побеждал «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». 3 мая команда встретится с «Краснодаром».