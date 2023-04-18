Нигматуллин: «Уверен, что «Спартаку» будет тяжёло в матче с «Акроном»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался в преддверии полуфинального матча Кубка России «Акрон» - «Спартак».

«Успех «Акрона» в Кубке нельзя назвать удачей. Нужно отметить работу талантливого тренера Калешина. Уверен, что «Спартаку» будет тяжело. У «красно-белых» сейчас есть проблемы с игрой и результатом. Думаю, нас ждет интересное противостояние», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Встреча между «Акроном» и «Спартаком» состоится завтра, 19 апреля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 16:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.