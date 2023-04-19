«Их возили как детей»: Канчельскис посмеялся над «Спартаком» после провала

«Спартак» проиграл «Акрону» в среду вечером (1:2) и вылетел из Кубка России. Комментарий по поводу этого сенсационного результата дал известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис.

«Спартак» как всегда, ха-ха. Я вообще не удивлён такому результату, их возили весь первый тайм как детей. Какое чемпионство-то вообще обсуждается? Такое ощущение, что «Спартак» просто забил на Кубок. Иначе объяснить такое отношение нельзя», - сказал Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что «Спартак» выиграл только один из семи последних матчей в различных соревнованиях.

Теперь команда Гильермо Абаскаля будет готовиться к домашнему матчу Премьер-лиги против «Краснодара». Этот матч пройдёт в Москве в ближайший понедельник, 24 апреля. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 19:00.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.