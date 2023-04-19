Состав «Акрона» дешевле состава «Спартака» почти в 13 раз

Сегодня тольяттинский «Акрон» из Первой лиги выбил из Кубка России московский «Спартак». Игра, прошедшая в Жигулёвске на местном стадионе «Кристалл», завершилась со счётом 2:1.

Портал Transfermarkt подсчитал, сколько стоят все игроки «Акрона» и «Спартака». Так, стоимость футболистов тольяттинцев составила всего 7 млн евро. В то время, как общая стоимость игроков «красно-белых» - 90 млн евро.

Получается, клуб Первой лиги обыграл команду, игроки которой стоят почти в 13 раз дороже.

Напомним, что единственным голом сегодня в составе именитых гостей отличился Томаш Тавареш. За «Акрон» забивали Андрес Понсе и Никита Салтыков.