Мостовой – о матче «Акрон» - «Спартак»: «Я слабо верю в сенсацию»

Российский футбольный эксперт Александр Мостовой порассуждал о завтрашнем матче «красно-белых» в рамках Кубка России. В нём, напомним, на во втором полуфинале в рамках Пути регионов тольяттинский «Акрон» примет столичный «Спартак».

«Много людей будут болеть за «Акрон», но я слабо верю в новую сенсацию. Для меня «Спартак» — однозначный фаворит», - уверенно заявил Мостовой «Чемпионату», добавив, что если «Спартак» пройдёт дальше, то точно будет в финале Кубка России.

Напомним, что ранее «Акрон» уже выбил из Кубка три московские команды – «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

Ранее мы сообщали список игроков, без которых москвичи прибыли на игру в Самарскую область.