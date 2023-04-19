Канчельскис ответил на вопрос, уволит ли «Спартак» Абаскаля

«Спартак» провалился в Кубке России, проиграв «Акрону» с результатом 1:2. Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис ответил на вопрос, станет ли московский клуб увольнять Гильермо Абаскаля с должности главного тренера.

«Гадать тут бесполезно. Руководство «Спартака» самое непостоянное и непредсказуемое в РПЛ. Там неизвестно, что они думают и что планируют. Могут в любой момент нового назначить, а могут и оставить надолго. Я бы оставил Абаскаля до конца сезона», - сказал Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Гильермо Абаскаль тренирует «Спартак» с лета прошлого года. После вылета из Кубка России «красно-белые» сосредоточатся на чемпионате, где сейчас они занимают третье место в турнирной таблице. Ближайший матч «Спартак» проведёт 24 апреля – против «Краснодара» на своём поле.

«Их возили как детей»: Канчельскис посмеялся над «Спартаком» после провала