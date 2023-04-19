Джикия: Вылет из Кубка не может психологически повлиять на «Спартак»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о целях команды на оставшуюся часть сезона. Сегодня, 19 апреля, «красно-белые» проиграли «Акрону» (1:2) в рамках полуфинала Кубка России Пути регионов и покинули турнир.

«Цели на сезон? Побеждать в каждом матче. Мы продолжаем играть в чемпионате России. Вылет из Кубка может психологически повлиять на «Спартак»? Нет, не может», — передает слова Джикии «Чемпионат».

После 23 туров «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 45 баллов. 24 апреля подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Краснодаром».