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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия: Вылет из Кубка не может психологически повлиять на «Спартак»

19 Апреля 2023 • 19:44 Комментировать
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о целях команды на оставшуюся часть сезона. Сегодня, 19 апреля, «красно-белые» проиграли «Акрону» (1:2) в рамках полуфинала Кубка России Пути регионов и покинули турнир.

«Цели на сезон? Побеждать в каждом матче. Мы продолжаем играть в чемпионате России. Вылет из Кубка может психологически повлиять на «Спартак»? Нет, не может», — передает слова Джикии «Чемпионат».

После 23 туров «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 45 баллов. 24 апреля подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Краснодаром».  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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