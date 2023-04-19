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Деменко: «Не думаю, что «Акрон» ещё кого-то обыграет в Кубке» эксклюзив

19 Апреля 2023 • 19:52 Комментировать (1)
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «красно-белых» в матче против «Акрона».

- «Акрон» уже вписал свое имя в историю, однозначно. «Спартак», конечно, был обязан выиграть этот матч. Но «Акрон» очень хорошо подготовился. Ребята отдают силы и эмоции. Мы увидели, что команда слаженная. Просто молодцы, что прошли очередного мощного соперника.

Не думаю, что «Акрон» ещё кого-то обыграет в Кубке. Там будут другие игры, будет тяжело. Все команды будут уже настраиваться. «Акрон» и так уже выбил «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». Когда-то должна прерваться эта серия. К ним уже команды будут относиться как к серьезному сопернику. Многое будет зависеть от состояния ребят. По большому счету «Акрону» терять нечего, ребята и так сделали многое. К тому же от них никто ничего не требует сейчас», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко Акрон
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vif
19 Апреля 2023 в 20:22
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