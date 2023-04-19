Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «красно-белых» в матче против «Акрона».

- «Акрон» уже вписал свое имя в историю, однозначно. «Спартак», конечно, был обязан выиграть этот матч. Но «Акрон» очень хорошо подготовился. Ребята отдают силы и эмоции. Мы увидели, что команда слаженная. Просто молодцы, что прошли очередного мощного соперника.

Не думаю, что «Акрон» ещё кого-то обыграет в Кубке. Там будут другие игры, будет тяжело. Все команды будут уже настраиваться. «Акрон» и так уже выбил «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». Когда-то должна прерваться эта серия. К ним уже команды будут относиться как к серьезному сопернику. Многое будет зависеть от состояния ребят. По большому счету «Акрону» терять нечего, ребята и так сделали многое. К тому же от них никто ничего не требует сейчас», - сказал Деменко.