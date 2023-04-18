Защитник «Спартака» Чернов — о матче с «Акроном»: «Надо сыграть на три головы сильнее, чем с «Торпедо»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался в преддверии полуфинального матча Кубка России Пути регионов с «Акроном».

«Надо сыграть на три головы сильнее, чем с «Торпедо», чтобы рассчитывать на хороший исход. «Акрон» выбил «Локомотив» и «Динамо» — легкой игры не будет», — цитирует Чернова «Чемпионат».

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 26 матчей с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Встреча между «Акроном» и «Спартаком» состоится завтра, 19 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по московскому времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.