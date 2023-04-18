Шишкин оценил шансы «Спартака» пройти «Акрон»

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался о предстоящем матче «красно-белых» в Пути регионов Кубка России против «Акрона».

«Всё зависит от того, как «Спартак» подойдёт к этой игре. Но я думаю, что, посмотрев на опыт «Локомотива» и «Динамо», никакой недооценки не будет. И это важный фактор. К тому же, это высокая стадия турнира, а когда «Спартак» выигрывает чемпионат или кубок — празднует вся страна», — заявил экс-защитник сборной России в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, коллектив Первой лиги неплохо действовал в предыдущей игре против «Динамо», пройдя столичный клуб благодаря сплочённости и недооценки со стороны оппонентов.

Напомним, что «Акрон» примет «Спартак» в родных стенах завтра, 19 апреля. Стартовый свисток назначен на 16:30 по московскому времени.