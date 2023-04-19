Форвард «Спартака» Бальде не забил пенальти «Акрону»

В среду вечером «Спартак» проводит гостевой кубковый матч против «Акрона». Примерно в средине первого тайма при нулевом счёте московская команда заработала право на одиннадцатиметровый удар. Исполнять его взялся форвард Кейта Бальде. Футболист «красно-белых» пробил в левый от себя угол, но не забил – вратарь Сергей Волков совершил сэйв.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Акроном» и «Спартаком» можно в подробной текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Напомним, что на предыдущих стадиях Кубка России «Акрон» выбил московские «Локомотив» и «Динамо».