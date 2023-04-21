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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: «Для российского футбола плохо, что «Спартак» так разваливается на глазах»

21 Апреля 2023 • 15:18 Комментировать
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

На днях «Спартак» разочаровал армию своих фанатов, проиграв «Акрону» из Первой лиги в Кубке России с результатом 1:2. Как следствие, команда Гильермо Абаскаля вылетела из турнира.

Своими мыслями по поводу этого сенсационного результата поделился известный комментатор Геннадий Орлов.

«Хорошо, что появилась такая команда, как «Акрон». Но она ведь даже не лидирует в своей лиге. Парадокс. Хорошо, что «Акрон» появился, но для российского футбола плохо, что «Спартак» так разваливается на глазах. Это всё, что я могу сказать», - сказал Орлов, чьи слова приводит sport24.

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт в понедельник, 24 апреля, - против «Краснодара» на своём поле.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Геннадий Орлов Акрон
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