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Кубок России

«Спартак» проиграл команде из Первой лиги и вылетел из Кубка России: кто из «красно-белых» провалил матч против «Акрона»

19 Апреля 2023 • 18:55 Комментировать (1)
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Выносите Кубок этим джентльменам! И нет, речь совсем не про футболистов «Спартака». Великолепный «Акрон» выбил из Кубка России четвёртую подряд московскую команду, теперь в активе футболистов Калёшина и скальп «Спартака», проваливающего весну. Радуемся за Тольятти/Жигулёвск и разбираем фиаско Москвы. Кто же провалился, из-за кого «Спартак» покинул розыгрыш Фонбет Кубка России? Давайте смотреть по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 43:57, удары по воротам – 14:12, удары в створ ворот – 8:6, угловые – 3:6. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Акрон2:1Спартак Москва
(1:0) Понсе Андрес41'  
(2:0) Салтыков Никита45'  
  77'Тавареш Томаш (2:1)
Волков Сергей АлександровичПолубояринов Данил 90' (Шакуро Павел ( 90') Сагуткин ДаниилХоджаниязов ДжамалдинСавичев Константин  52'Макаров СергейЧудин ИванСалтыков Никита 90' (Сасин Дмитрий ( 90') Палиенко Максим 30' (Песегов Евгений ( 30') Килин Антон 63' (Апеков Руслан ( 63') Понсе Андрес 63' (Эльдарушев Абу-Саид ( 63')
Запасные: Матвеев МаксимНагаев ДмитрийМацукатов АлексАзаров ВладимирЗуев Илья ВячеславовичСычёв Владислав
Максименко АлександрДенисов Даниил 46' (Классен Леон ( 46') Дуарте Алексис  61'Чернов НикитаТавареш ТомашМартинс Кристофер 66' (Мелёшин Павел ( 66') Пруцев ДанилЗобнин Роман 46' (Маслов Павел ( 46') Игнатов Михаил Александрович 58' (Зорин Даниил ( 58') Зиньковский АнтонБальде Диао Кейта
Запасные: Шитов АнтонВолков МихаилРыбус МацейВеденеев МаксимБыковский АртёмДжикия Георгий
19 апреля.

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 6,5. Пропустил дважды, команды вылетела из Кубка России, но вратаря было даже жаль иногда. Оборона просто отсутствовала, и если бы не три толковых сейва Максименко, то «Спартак» уехал бы разгромленным.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – 6,5. Не самый яркий первый тайм компенсировал отменным вторым. Хорошо поддерживал атаки, давал ширину и опасные кроссы (трижды), сохранил силы на концовку. Отличным ударом оформил гол, подарив надежду «красно-белым» болельщикам.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 4,5. Двоякий матч от Дуарте – вроде и вынес мяч из пустых ворот, но в концовке по ним же не попал. Вроде бы был хорош в единоборствах, но постоянно опаздывал к эпизодам, пускал соперников за спину, слабо опекал на стандартах. В итоге бардак в центре обороны, так что положительно оценить игру Дуарте не получится.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 4,0. Абсолютно те же замечания к игре Чернова, только он был менее заметен. Не было героических спасений и опасных подключений на стандарты, а провалов у своих ворот (особенно на угловых) было много. Частенько сегодня верх проигрывал Никита.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 3,5. Денисов, кажется, забыл, как играть на краю обороны. Постоянно терял опекунов, проваливал фланг, проигрывал борьбу. Оба мяча забиты при его попустительстве, был рядом с эпизодом, но никак не мешал.

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ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 4,5. Проиграл подбор и отпустил Салтыкова, раскрутившего комбинацию на первый гол «Акрона». Во ходе второй контратаки хозяев тоже действовал бесполезно. Много перемещался Данил Пруцев, давал объём, но КПД совсем невысок.

РОМАН ЗОБНИН – 6,0. Неплохо отыграл один тайм, придумал острую комбинацию и заработал пенальти в её итоге, но в перерыве был заменён.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 3,5. Странно, что в перерыве Абаскаль не убрал Мартинса, который просто стоял рядом с Салтыковым, забивавшим второй мяч «Акрона». По задумке тренера Кристофер должен был и в атаке работать, и в обороне, но в итоге был бесполезен на каждом участке поля.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,0. Тут хотя бы без ошибок в обороне, но в атаке всё та же безысходность. За час игрового времени, что Игнатов находился на поле, «Спартак» придумал только пенальти усилиями Зобнина. А Михаил уверенно растворился на поле в Жигулёвске.

КЕЙТА БАЛЬДЕ – 5,0. Опять нужно поругать Бальде за нереализованный пенальти, но в движении и старании форварду не откажешь. Хорошо стягивал внимание защитников, открывался, обострял, в концовке создал момент, который обязан был реализовать Дуарте

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 6,5. Единственным светлым пятном в атаке «Спартака» стал Зиньковский, разогнавшийся к концу матча. Трижды вскрывал фланг на дриблинге, создал два опасных момента, отметился голевой передачей на Томаша Тавареша. Но из поддержки у Зиньковского был только Бальде, который не умеет бить пенальти.

ЛЕОН КЛАССЕН – б/о.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – б/о.

ДАНИИЛ ЗОРИН – б/о. 

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – б/о.

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vif
19 Апреля 2023 в 20:23
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