Вратарь «Акрона» Волков высказался о победе над «Спартаком»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков высказался о победе над московским «Спартаком» (2:1) в рамках Второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Голкипер отметил, что на игру против «Спартака» не было определенного настроя, ведь все команды РПЛ – это топ.

«Мы куда-то там прошли, ха-ха. Не знаю, где мы сейчас будем играть. В каких-то полуфиналах, наверное. Это классно! Эмоции великолепные!», - приводит слова Волкова «Спорт-Экспресс».

3 мая «Акрон» сыграет на выезде против «Краснодара» в первой стадии финала Пути регионов.

Напомним, что ранее тольяттинский клуб выбил из борьбы московские «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».