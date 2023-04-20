Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Вратарь «Акрона» Волков высказался о победе над «Спартаком»

20 Апреля 2023 • 13:26 Комментировать
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

Вратарь «Акрона» Сергей Волков высказался о победе над московским «Спартаком» (2:1) в рамках Второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Голкипер отметил, что на игру против «Спартака» не было определенного настроя, ведь все команды РПЛ – это топ.

«Мы куда-то там прошли, ха-ха. Не знаю, где мы сейчас будем играть. В каких-то полуфиналах, наверное. Это классно! Эмоции великолепные!», - приводит слова Волкова «Спорт-Экспресс».

3 мая «Акрон» сыграет на выезде против «Краснодара» в первой стадии финала Пути регионов.

Напомним, что ранее тольяттинский клуб выбил из борьбы московские «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Волков Акрон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Апреля
13:34 · Кубок России
Кечинов поделился эмоциями от поражения «Спартака» от «Акрона»
13:28 · Кубок России
Гаврилов высказался о главном тренере «Спартака» Абаскале
13:26 · Кубок России
Вратарь «Акрона» Волков высказался о победе над «Спартаком»
13:17 · Кубок России
Гарре высказался о вылете из Кубка России
12:57 · Кубок России
Бубнов: «Спартак» в очередной раз расписался в своей беспомощности»
12:28 · Кубок России
Борис Игнатьев: «Дай ещё пять игр, и «Спартак» выиграет у «Акрона» четыре» 1
12:09 · Кубок России
Глебов объяснил, почему ЦСКА не победил «Урал»
12:01 · Россия. Первая лига
Палиенко ответил, стоит ли перед «Акроном» задача выиграть Кубок России
11:54 · Россия. Премьер-лига
Палиенко: «Считаю, что заслуженно переиграли «Спартак»
11:48 · Кубок России
Сперцян: «Краснодар» будет серьёзно настраиваться на «Акрон»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Денисов — о незабитом пенальти Бальде: «Была мысль подойти и пробить самому»
10:45 · Кубок России
Овчинников оценил шансы «Акрона» выиграть Кубок России
10:39 · Россия. Премьер-лига
Денисов: «В матче с «Акроном» «Спартаку» не хватило реализации»
10:31 · Кубок России
Игрок «Урала» назвал фактор, который поможет команде в ответном матче с ЦСКА
10:26 · Кубок России
Бушманов назвал причины поражения «Спартака» от «Акрона» 1
Все новости