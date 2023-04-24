Салтыков: «Не почувствовал разницы в классе между защитниками «Спартака» и «Акрона»

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков признался, что не почувствовал разницы в классе между защитниками «Спартака» и своими одноклубниками.

Напомним, «Акрон» обыграл «Спартак» (2:1) в матче 1/2 финала Кубка России (Путь регионов).

«Не хотел бы никого принизить или возвысить, но у меня получалось обыгрывать в этом матче, так что не почувствовал», — цитирует Салтыкова Metaratings.

«Акрон» вышел в финал Пути регионов, где встретится с «Краснодаром». Этот матч состоится 3 мая на домашней арене «быков». Начало — в 19:30 по московскому времени.

В финале Пути РПЛ отношения между собой выясняют ЦСКА и «Урал». Первая встреча этих команд завершилась с ничейным счётом 1:1.