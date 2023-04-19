Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Бушманов: Желаю «Акрону» пройти ещё дальше в Кубке России

19 Апреля 2023 • 20:42 Комментировать
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

Российский тренер Евгений Бушманов ответил на вопрос, может ли «Акрон» завоевать Кубок России.

«В Кубке сюрпризы бывают регулярно. Нынешний розыгрыш — особенный: клубам из низших дивизионов в разы сложнее добраться до поздних стадий. Но «Акрону» уже удалось достаточно далеко пройти. Их можно только поздравить и пожелать им пройти еще дальше», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, в текущем розыгрыше Кубка России «Акрон» выбил «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо», а сегодня, 19 апреля, тольяттинский клуб одолел «Спартак» со счетом 2:1.

В финале Пути регионов «Акрон» встретится с победителем пары «Краснодар» - «Крылья Советов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Евгений Бушманов Акрон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Акрон Акрон
Спартак Москва Спартак Москва
2
1
6.80 4.30 1.51
Видео
Окончен после пенальти
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
2
2
1.81 3.70 4.60
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Урал Урал
1
1
1.75 3.85 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Апреля
22:08 · Кубок России
Федотов: «Наверное, не лучшая игра Карраскаля»
22:04 · Кубок России
Гришин охарактеризовал игру ЦСКА и «Урала» ничейной и медленной
22:01 · Кубок России
Федотов: «Мы как раз планировали делать замены молодых игроков, и тут случился гол»
21:55 · Кубок России
Писарев назвал причины поражения «Спартака» в Кубке России 1
21:54 · Кубок России
Ахметов — о матче с «Крыльями Советов»: «Это провал, так нельзя играть»
21:49 · Кубок России
Федотов: «Было бы верхом несправедливости уступить в этом матче»
21:41 · Кубок России
Ганчаренко: «Не видел пенальти, поэтому мне сложно что-то комментировать»
21:38 · Кубок России
Алдонин прокомментировал ничью ЦСКА с «Уралом» в Кубке России
21:29 · Кубок России
Ганчаренко: «Нам нельзя думать о том, что «Спартак» вылетел или «Зенита» нет»
21:29 · Кубок России
Помазун: «Ничья на выезде — хорошо»
21:23 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не знает поражений в восьми официальных матчах кряду
21:22 · Кубок России
Ганчаренко: «Счёт такой, который так нас немножко расстраивает»
21:20 · Кубок России
​Спортивный директор «Акрона» прокомментировал победу над «Спартаком»
21:14 · Кубок России
Гаджиев: «Спартак» оказался не готовым к «Акрону»
20:50 · Кубок России
Пименов назвал победу «Акрона» над «Спартаком» заслуженной
Все новости