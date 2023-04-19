Бушманов: Желаю «Акрону» пройти ещё дальше в Кубке России

Российский тренер Евгений Бушманов ответил на вопрос, может ли «Акрон» завоевать Кубок России.

«В Кубке сюрпризы бывают регулярно. Нынешний розыгрыш — особенный: клубам из низших дивизионов в разы сложнее добраться до поздних стадий. Но «Акрону» уже удалось достаточно далеко пройти. Их можно только поздравить и пожелать им пройти еще дальше», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, в текущем розыгрыше Кубка России «Акрон» выбил «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо», а сегодня, 19 апреля, тольяттинский клуб одолел «Спартак» со счетом 2:1.

В финале Пути регионов «Акрон» встретится с победителем пары «Краснодар» - «Крылья Советов».