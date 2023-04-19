Гол «Акрону» стал для Тавареша первым за «Спартак»

Зимний новичок «красно-белых», португальский защитник Томаш Тавареш оформил первый гол за московский «Спартак». Это случилось в проходящем прямо сейчас матче второго полуфинала Кубка России в Пути регионов. На 77-й минуте защитник замкнул навес Антона Зиньковского.

Для того, чтобы забить первый гол в официальных встречах, португальцу потребовалось 11 матчей за свой новый клуб. Также у него есть один ассист.

Напомним, «Спартак» сражается на выезде с тольяттинским «Акроном» за выход в финал Пути регионов. Игра подходит к концу, впереди «Акрон», 2:1.

Текстовую трансляцию встречи проводит портал Liveresult.ru.