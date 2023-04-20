Непомнящий предположил, почему «Акрон» выбил из Кубка России четыре клуба РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий оценил выступление «Акрона» в нынешнем розыгрыше Кубка России.

«Выступление «Акрона» — большое удивление. С одной стороны — выдающаяся работа тренера, Женя Калешин просто молодец! С другой, разговор идет не о силе «Акрона», а о проигравших командах. Может быть, у нас такой уровень РПЛ», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

Напомним, тольяттинский клуб уже выбил четыре московских команды из Кубка России. Подопечными Калешина были повержены «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». В финале Пути регионов «Акрон» в гостях встретится с «Краснодаром».