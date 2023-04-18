Титов считает, что «Спартак» снова может завоевать Кубок России

Легенда московского «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос, могут ли «красно-белые» защитить звание действующего обладателя Кубка России в этом году.

«По потенциалу — конечно. Нет «Зенита», а это был главный конкурент. Сейчас предпочтения отдаются «Спартаку», ЦСКА и «Краснодару». Хотя, «Урал» тоже пошумел. Чем и хорош Кубок в таком формате. Здесь может любой пройти», — приводит слова Титова «КП Спорт».

Напомним, «Спартак» уступил в двухматчевом противостоянии «Уралу» в рамках плей-офф Кубка России Пути РПЛ и опустился в нижнюю сетку, где завтра, 19 апреля, встретится с «Акроном». Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.