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Первая лига

Калешин: «После победы над «Спартаком» посмотрел Лигу чемпионов и уснул»

24 Апреля 2023 • 14:14 Комментировать
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал, что делал после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 1/2 финала Кубка России (Путь регионов).

«Посмотрел Лигу чемпионов и нормально уснул. Ощущение радости быстро ушло. Возможно, из-за стресса. Хотя поздравлений был много. Писали даже люди, которых я не знаю», — цитирует Калешина «Чемпионат».

Эта победа позволила «Акрону» выйти в финал Пути регионов, где команда Калешина 3 мая встретится с «Краснодаром». Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.

В финале же Пути РПЛ встречаются ЦСКА и «Урал». Первый матч между этими командами завершился с ничейным счётом (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Калешин Акрон
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