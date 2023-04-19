Рыков: «Командам из Первой лиги очень трудно в Кубке России»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков поделился мнением о текущем розыгрыше Кубка России.

По мнению эксперта, командам из Первой лиги приходится очень сложно в этом турнире, так как при нынешнем формате Кубка им необходимо безошибочно пройти много стадий.

«Тернистый путь у них. Нужно пройти много стадий, много команд из РПЛ попадаются им и нет право на ошибку. Но как мы видим, одна команда добралась до полуфинала. Это круто! «Акрон», молодцы», — приводит слова Рыкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня, 19 апреля, «Акрон» встретится со «Спартаком» в 1/2 финала Кубка России Пути регионов. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.