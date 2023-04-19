«Спартак» не смог защитить кубок России

В среду «Спартак» подвёл своих болельщиков. Команда Гильермо Абаскаля сенсационно проиграла «Акрону» с результатом 1:2 и вылетела из Кубка России.

После вылета «Спартака» стало понятно, что в этом сезоне у кубка России будет новый обладатель. Именно «красно-белые» защищали трофей – в финале прошлого сезона они обыграли «Динамо».

После победы над «Спартаком» «Акрон» получил билет в финал нижней части сетки Кубка России. На первом этапе финала представитель Первой лиги будет играть против победителя матча между «Краснодаром» и «Крыльями Советов». Не пропустите текстовую трансляцию этого поединка на портале LiveResult.