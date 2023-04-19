Уткин похвалил «Акрон» после сенсационной победы над «Спартаком»

Вслед за «Локомотивом» и «Динамо» «Акрон» выбил из Кубка России ещё одну статусную команду из Москвы – «Спартак» (победа 2:1). Теперь команда из Тольятти получила билет в финал нижней части турнирной сетки. Чтобы оказаться в суперфинале, «Акрону» нужно выиграть ещё два матча.

Известный журналист Василий Уткин похвалил «Акрон» после очередной кубковой сенсации.

«Акрон», вот же молодцы», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее Уткин весьма эмоционально отреагировал на два гола «Акрона» в ворота «Спартака» по ходу первого тайма матча.

Добавим, что в сезоне 2022/2023 у кубка России будет новый обладатель – в прошлом сезоне трофей выиграл «Спартак».

Что ждёт «Акрон» в Кубке России после победы над «Спартаком»