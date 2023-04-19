Джикия: «Будем разбираться, что не так с пенальти»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, почему команда не забивает так много пенальти.

«Будем разбираться, что не так с пенальти. Ранее тоже были игры, где перебивали. Понятное дело, что это никуда не годится. Забей сегодня первый гол — игра была бы совершенно другая», — передает слова Джикии «Чемпионат».

Сегодня, 19 апреля, «Спартак» проиграл «Акрону» (1:2) в полуфинале Кубка России Пути регионов и покинул турнир. В первом тайме Кейта Бальде не смог реализовать одиннадцатиметровый удар. Отметим, что 28-летний нападающий не забил пенальти во втором матче подряд.

Следующую игру команда Гильермо Абаскаля проведет дома с «Краснодаром», поединок 24-го тура РПЛ состоится 24 апреля в 19:00 по мск.