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Абаскаль рассказал о восстановлении Джикии

15 Апреля 2023 • 21:51 Комментировать
Акрон
...
Спартак Москва
19.04 16:30

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о восстановлении защитника и капитана столичного клуба Георгия Джикия.

Специалист отметил, что игрок близок к возвращению на поле, и надеется, что он будет готов принять участие в следующем матче.

«Он и мы понимаем важность кубкового матча на вылет», - приводит слова Абаскаля «Чемпионат».

Сегодня, 15 апреля, Джикия был включён в заявку на матч против «Торпедо», но так и не появился на поле.

19 апреля «красно-белые» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России на выезде сыграют против тольяттинского «Акрона», который ранее уже выбил три московских команды. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Гильермо Абаскаль
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