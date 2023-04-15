Абаскаль рассказал о восстановлении Джикии

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о восстановлении защитника и капитана столичного клуба Георгия Джикия.

Специалист отметил, что игрок близок к возвращению на поле, и надеется, что он будет готов принять участие в следующем матче.

«Он и мы понимаем важность кубкового матча на вылет», - приводит слова Абаскаля «Чемпионат».

Сегодня, 15 апреля, Джикия был включён в заявку на матч против «Торпедо», но так и не появился на поле.

19 апреля «красно-белые» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России на выезде сыграют против тольяттинского «Акрона», который ранее уже выбил три московских команды.