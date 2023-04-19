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«Акрон» выиграл первый тайм у «Спартака» с перевесом в два гола

19 Апреля 2023 • 17:22 Комментировать
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

Подошёл к концу первый тайм в полуфинальном матче кубкового Пути регионов, в котором «Акрон» принимает «Спартак». В компенсированное время Никита Салтыков удвоил перевес представителей Первой лиги. И снова угроза воротам пришла после флангового навеса, на сей раз уже Салтыков метко пробил головой с рикошетом от перекладины.

Напомним, что также в первом тайме Кейта Бальде не смог переиграть голкипера с 11-метровой отметки, а на 40-й минуте Андрес Понсе открыл счет.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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