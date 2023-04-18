Пименов: «Сказка «Акрона» закончится завтра»

Бывший российский нападающий, а ныне эксперт футбола Руслан Пименов считает, что отличная серия тольяттинского «Акрона» в Кубке России закончится завтра – в матче с московским «Спартаком».

«Спартак» - однозначный фаворит этой игры, и думаю, что сказка «Акрона» в этом матче закончится», - заявил Пименов «Матч ТВ», добавив, что до серии пенальти в завтрашней игре дело не дойдёт.

Напомним, на стадии 1/8 финала Кубка России в Пути регионов «Акрон» выбил из турнира московское «Торпедо», на стадии четвертьфинала – московский «Локомотив», а в первом матче полуфинала – московское «Динамо». Таким образом, команда из Самарской области три раза подряд огорчила столичные клубы, два последних раза – в серии пенальти.

Ранее похожее мнение высказал Александр Мостовой.