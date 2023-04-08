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Кубок России

Маслов: «Будем относиться к «Акрону» как к хорошей команде»

08 Апреля 2023 • 23:39 Комментировать
Акрон
...
Спартак Москва
19.04 00:00

Защитник столичного «Спартака» Павел Маслов высказался о будущем матче своей команды против тольяттинского «Акрона» в рамках полуфинала Кубка России. Команды, напомним, встретятся друг с другом в рамках второго полуфинала в Пути регионов, куда «Спартак» выбыл после поражения от «Урала» по сумме двух матчей (3:4) в полуфиналах Пути РПЛ.

«Зачем загадывать? Будем относиться к ним, как к хорошей команде. Будем максимально сфокусированы», - рассказал Маслов «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что игра «Акрона» из Первой лиги и «Спартака» пройдёт на арене «Кристалл», что в городе Жигулёвск, 19 апреля. Она вмещает всего лишь три с небольшим тысячи зрителей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов Акрон
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