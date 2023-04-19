Голкипер «Акрона» Волков назвал рецепт победы над «Спартаком»

Лучший футболист матча «Акрон» - «Спартак» (2:1) Сергей Волков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Расскажите, куда складываете награды лучшему игроку матча?

- На полочку, сын играется дома. Хорошая атмосфера сегодня, хорошая игра была. Спасибо большое нашим болельщикам, они действительно нам помогают.

- Очередная московская команда, вы ее снова побеждаете. Как вы это делаете?

- Командная работа, труд, упорство, ребята хорошо подготовленные были. Сегодня все молодцы.

- Бальде сегодня вам не смог забить пенальти. Вы становитесь главным специалистом этого Кубка по отбитию 11-метровых. Расскажите, как сегодня готовились к пенальти в исполнении «Спартака» и, в частности, пенальти в исполнении Бальде.

- Я уже говорил, у меня тренер вратарей и аналитики очень хорошо разбирают команду соперника. Поэтому они мне помогают, спасибо им за это.

- В случае с Бальде у вас было несколько вариантов или один угол, и туда вы прыгнули?

- Были сомнения легкие, но тренер вратарей сделал правильно всё.

- Про другие эпизоды этого матча расскажите. Что было опаснее всего?

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- Хорошая игра в исполнении двух команд. Что мы могли забивать больше, что они. Поэтому классно играть с такими соперниками, мы действительно кайфуем.

- Был один эпизод, когда мяч уходил за пределы поля, вы решили его сохранить, и там прямо опасно было.

- Да, чуть-чуть скучно стало, решил почудить. Мяч уходил. Нужно было, действительно, его выбивать либо сохранять, ловить. Чуть зачудил, ничего страшного, бывает.

- Есть ли какие-то предпочтения по следующему сопернику? Там дерби против Самары или все-таки «Краснодар»?

- Самара.