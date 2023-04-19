Гасилин не удивлён поражению «Спартака» от «Акрона»

Бывший форвард «Зенита» и «Амкара» Алексей Гасилин не слишком удивлён поражению «Спартака» в Кубке России от тольяттинского «Акрона». Напомним, матч не так давно завершился на арене «Кристалл» в Жигулёвске, со счётом 2:1 победу одержала команда Первой лиги.

«Я в «Акроне» не сомневался. Внимательный телезритель слушал, что «Акрон» навяжет борьбу на своем поле», - признался Гасилин в эфире «Матч ТВ», добавив, что на результат оказало влияние и искусственное открытие стадиона.

Напомним, что в финале Пути регионов «Акрон» уже точно не сыграет с московской командой – за второе место в нём сражаются прямо сейчас «Краснодар» и «Крылья Советов».