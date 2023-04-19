Колосков – о вылете «Спартака»: «Позорище…»

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, отреагировал на провал «Спартака» в Кубке России.

Напомним, что «Спартак» вылетел из национального кубка, проиграв «Акрону» из Первой лиги со счётом 1:2.

«Как такая команда, как «Спартак», может проигрывать клубу из Первой лиги?! Это позорище, «Спартак»! Где ваши контракты? Где ваша совесть и честь? Где отдача и профессионализм? Это позорный результат. Вершина непрофессионализма», - сказал Колосков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в понедельник, 24 апреля, - против «Краснодара» в чемпионате России. На текущий момент команда Гильермо Абаскаля располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на 10 очков.