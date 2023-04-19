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Кубок России

Колосков – о вылете «Спартака»: «Позорище…»

19 Апреля 2023 • 19:22 Комментировать
Акрон
2:1
Спартак Москва
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Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, отреагировал на провал «Спартака» в Кубке России.

Напомним, что «Спартак» вылетел из национального кубка, проиграв «Акрону» из Первой лиги со счётом 1:2.

«Как такая команда, как «Спартак», может проигрывать клубу из Первой лиги?! Это позорище, «Спартак»! Где ваши контракты? Где ваша совесть и честь? Где отдача и профессионализм? Это позорный результат. Вершина непрофессионализма», - сказал Колосков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в понедельник, 24 апреля, - против «Краснодара» в чемпионате России. На текущий момент команда Гильермо Абаскаля располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вячеслав Колосков
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