Тавареш в январе начнёт тренировки в составе «Спартака»

Защитник столичного «Спартака» Томаш Тавареш близок к возвращению в расположение «красно-белых».

По эксклюзивной информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», португальский футболист уже в конце января должен начать тренировки с основным составом московской команды.

Напомним, что Тавареш присоединился к «Спартаку» в начале 2023 года, суммарно проведя 18 матчей в рамках всех турниров. Из-за разрыва крестообразной связки универсальный защитник пропустил всю первую половину текущего сезона в рамках Российской премьер-лиги и Кубка России.