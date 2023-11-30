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Тавареш в январе начнёт тренировки в составе «Спартака» эксклюзив

30 Ноября 2023 • 22:37 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
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03.12 19:00

Защитник столичного «Спартака» Томаш Тавареш близок к возвращению в расположение «красно-белых».

По эксклюзивной информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», португальский футболист уже в конце января должен начать тренировки с основным составом московской команды.

Напомним, что Тавареш присоединился к «Спартаку» в начале 2023 года, суммарно проведя 18 матчей в рамках всех турниров. Из-за разрыва крестообразной связки универсальный защитник пропустил всю первую половину текущего сезона в рамках Российской премьер-лиги и Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Томаш Тавареш

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