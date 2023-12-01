​В РПЛ на ходу изменили регламент ради красного мяча

Клубы Российской премьер-лиги проголосовали за изменения в техническом регламенте сезона. Это было нужно для возможности использовать красные мячи при необходимости, рассказывает «Чемпионат».

Отмечается, что красные мячи могут быть использованы уже в матчах 17-го тура – они будут доставлены в города, где могут сложиться соответствующие погодные условия.

Стоит напомнить, что на прошлых выходных «Балтика» и «Спартак» проводили матч чемпионата России в условиях снегопада. Официальный мяч сезона 2023/2024 является белым с оранжевыми элементами, и его было непросто различать. После игры в РПЛ сообщили, что зимних мячей у лиги нет.