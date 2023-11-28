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Ледяхов: «Спартаку» нужно выложиться, занять место в тройке и пойти отдыхать»

28 Ноября 2023 • 14:26 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
03.12 19:00

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов предположил, какое место в турнирной таблице РПЛ смогут занять «красно-белые» перед зимней паузой.

Напомним, что до большого перерыва в чемпионате России командам осталось провести по две игры.

«Уже подходит к концу часть чемпионата, надо набирать очки по максимуму, осталось две игры. «Спартаку» нужно выложиться, занять место в тройке и пойти отдыхать. Только в этом мотивация команды», — цитирует Ледяхова «РБ Спорт».

После 16 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от третьего «Динамо» на одно очко. В текущем году «красно-белым» осталось сыграть с «Ахматом» и «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Ледяхов

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