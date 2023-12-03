«Ахмат» снова обыгрывает «Спартак» в самом начале второго тайма

Матч 17-го тура Премьер-лиги «Ахмат» - «Спартак» получается боевым. Команды обменялись в первом тайме голевыми ударами Гамида Агаларова и Антона Зиньковского. Также Гильермо Абаскаль толкнул Бернарда Беришу и получил красную карточку, а после окончания первой половины игры футболисты толкались по пути в раздевалки.

Как только возобновилась встреча, команда Мирослава Ромащенко забила снова. Дарко Тодорович по правому краю поля прорвался в штрафную, в итоге мяч оказался у Светослава Ковачева, который метров с 15 поразил ворота «Спартака» - 2:1.

«Ахмат» идет на 14-м месте в онлайн-таблице, соперник вернулся на седьмое место. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.