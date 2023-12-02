Дьяков: «Спартак» всегда должен настраиваться на победу

Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче 17-го тура чемпионата России «Ахмат» - «Спартак».

«Спартаку» ни в коем случае нельзя недооценивать, что «Ахмат» идет на дне. «Красно-белые» не совсем стабильны в этом сезоне, поэтому нужно извлекать ошибки, которые были сделаны ранее», — приводит слова Дьякова Vprognoze.

Игра между «Ахматом» и «Спартаком» должна пройти в воскресенье, 3 декабря. Стартовый свисток запланирован на 19:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, матч первого круга, который прошел на «Открытие Банк Арене», завершился со счетом 0:0.