Борис Игнатьев: «Спартак» в очередной раз показал себя с плохой стороны»

Известный тренер Борис Игнатьев высказался после поражения «Спартака» от «Ахмата» (1:2) в 17-м туре чемпионата России.

Специалист отметил игроков «Ахмата», которые, по его мнение, очень хотели выиграть, потому что команда находится в тяжелой турнирной ситуации.

«А «Спартак» в очередной раз показал себя с плохой стороны, все у них было наперекосяк — каждый играл на себя, в обороне играли кто как может. В общем, играли в футбол, а не решали задачу», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 27 очков. Грозненский коллектив с 16 баллами находится на 13-й позиции.

В 18-м туре подопечные Гильермо Абаскаля будут принимать на своем поле «Крылья Советов», а «Ахмат» сыграет дома с «Ростовом».