«Абаскаль совсем с катушек слетел» — Смородская

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поведении наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче с «Ахматом».

«Абаскаль получил справедливое наказание. Я вот только думаю, когда уже «Спартак» расстанется со своим тренером? Потому что что-то совсем он уже с катушек слетел», — приводит слова Смородской Rusfootball.

Напомним, в матче 17-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ахматом» Абаскаль толкнул нападающего грозненцев Бернарда Беришу, который сначала попытался прыгнуть в испанца, а затем стал праздновать гол команды у скамейки «красно-белых».

За свой поступок Абаскаль получил три матча дисквалификации, один из которых условно. Стоит сказать, что к Берише никаких санкций не применили.