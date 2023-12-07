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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов считает, что Абаскалю нужно было давать условное наказание

07 Декабря 2023 • 19:32 Комментировать
Ахмат
2:1
Спартак Москва

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на дисквалификацию главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за толчок нападающего «Ахмата» Бернарда Бериши.

«Случай, конечно, необычный. Думаю, нужно было давать условное наказание, так как Абаскаль извинился перед болельщиками», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

34-летний испанский специалист вынужден пропустить два ближайших матча «Спартака» в рамках Российской премьер-лиги — против «Крыльев Советов» и «Зенита».

Матч 18-го тура между «красно-белыми» и командой Игоря Осинькина пройдет 9 декабря и начнется в 14:00 по мск, а встреча с клубом из Санкт-Петербурга состоится в начале марта.

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Спартак Москва Руслан Пименов Гильермо Абаскаль ещё теги

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