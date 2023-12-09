«Предлагаю всем футболистам праздновать голы в чужой технической зоне» — Нагучев

Известный футбольный комментатор Роман Нагучев отреагировал на решение ЭСК, которая посчитала, что арбитр верно не удалил нападающего «Ахмата» Бернарда Беришу за прыжок в сторону главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и последующее празднование гола в чужой технической зоне.

«В субботу и воскресенье 18-го тура РПЛ я предлагаю всем футболистам праздновать голы в чужой технической зоне, прыгая двумя ногами вперед «на расстоянии от главного тренера» команды соперника. Написано, что так можно», — написал Нагучев в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что КДК РФС по регламенту не может разобрать поведение Бериши. При этом Абаскаль был дисквалифицирован на три игры за толчок футболиста.