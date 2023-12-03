Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался о конфликте с защитником грозненского «Ахмата» Мирославом Богосавцом в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Напомним, что после первого тайма нидерландец нагрубил сопернику, заявив, что он является лучшим футболистом.

«Драка в перерыве? Это была не драка, просто эмоции»,- приводит слова Промеса Sport24.

Напомним, что на 34-й минуте встречи был удалён наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль, который повалил на газон Бернарда Беришу. Перед этим эпизодом игрок сборной Косова прыгнул двумя ногами в испанского специалиста.