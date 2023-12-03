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Промес высказался о конфликте с Богосавцем в матче «Ахмат» — «Спартак»

03 Декабря 2023 • 22:15 Комментировать
Ахмат
2:1
Спартак Москва

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался о конфликте с защитником грозненского «Ахмата» Мирославом Богосавцом в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. 

Напомним, что после первого тайма нидерландец нагрубил сопернику, заявив, что он является лучшим футболистом. 

«Драка в перерыве? Это была не драка, просто эмоции»,- приводит слова Промеса Sport24

Напомним, что на 34-й минуте встречи был удалён наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль, который повалил на газон Бернарда Беришу. Перед этим эпизодом игрок сборной Косова прыгнул двумя ногами в испанского специалиста. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ахмат Мирослав Богосавац Квинси Промес ещё теги

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