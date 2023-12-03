Тренер «Спартака» Слишкович: «Бериша побежал праздновать этот гол прямо перед нашей скамейкой, что не совсем спортивно»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Ваши впечатления по этой игре?

- Мы сегодня потерпели поражение, которое в конечном итоге, наверное, можно назвать заслуженным для «Ахмата», потому что эта команда показала, как нужно биться, сражаться. Она, наверное, больше сегодня этого хотела. К сожалению, две грубейшие ошибки с нашей стороны позволили сопернику забить эти два гола. Сегодня мы имеем поражение.

- Основная заслуга «Ахмата» в том, что он был лучше настроен?

- На самом деле мы неплохо начали, мяч у нас хорошо держался, удавалось что-то создавать, но в футболе так бывает, что какие-то маленькие ошибки очень дорого стоят. И сегодня «Ахмат», зная, что делать, воспользовался этим.

- Насколько повлияло на игру «Спартака» удаление Абаскаля?

- Присутствие главного тренера - всегда очень важно, но ребята были сконцентрированы на игре, полностью отдавались там. Мы не можем искать оправданий в этом.

- Какие ваши впечатления от эпизода с удалением?

- Откровенно говоря, я не видел полностью этот эпизод, потому что там было большое скопление народа, но я видел, что Бериша побежал праздновать этот гол прямо перед нашей скамейкой, что не совсем спортивно. Поэтому примерно так развивался эпизод. А что там было, я не видел.