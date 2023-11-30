Ильин надеется, что будет готов к игре со «Спартаком»

Форвард «Ахмата» Владимир Ильин не помог своей команде в прошлом матче грозненцев в рамках 16 тура РПЛ. Он получил небольшое повреждение на тренировке.

За несколько дней до матча его команды против «Спартака» игрок атаки порассуждал о своём состоянии.

«Пока я тренируюсь индивидуально, но очень надеюсь, что смогу восстановиться к игре со «Спартаком» и помочь «Ахмату». С этой командой у нас всегда получаются захватывающие игры», - говорит Ильин клубной пресс-службе.

Матч «Ахмат» - «Спартак» состоится в грядущее воскресенье, 3 декабря. Грозненцы идут на 14 месте турнирной таблицы РПЛ с 13 баллами. «Красно-белые» - на четвёртой строчке, 27 очков.