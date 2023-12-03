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«Спартак» без удалённого Абаскаля проиграл «Ахмату»

03 Декабря 2023 • 20:58 Комментировать
Ахмат
2:1
Спартак Москва
окончен

«Спартак» вновь неудачно сыграл на выезде. «Красно-белые» проиграли в Грозном «Ахмату», при этом ещё в первом тайме у москвичей за толчок Бериши был удалён Гильермо Абаскаль.

Протокол игры  
Ахмат2:1Спартак Москва
(1:0) Агаларов Гамид34'  
  44'Зиньковский Антон (1:1)
(2:1) Ковачев Светослав48'  
Шелия ГиоргиТодорович Дарко 88' (Садулаев Лечи ( 88') Семёнов АндрейЧеликович ЯсминБогосавац МирославКовачев Светослав 69' (Швец Антон ( 69') Камило РейжерсОлейников Иван 22' (Камилов Владислав ( 22') Тимофеев Артём  13'Бериша Бернард  35' 88' (Уциев Ризван ( 88'  90') Агаларов Гамид 69' (Конате Мохамед II ( 69')
Запасные: Гбамбле НенеТашаев РизванВолков Владислав IIБыстров МаратОпарин МихаилФузато Даниэл
Селихов АлександрХлусевич ДаниилДуарте АлексисБабич СрджанРябчук Олег 77' (Бонгонда Тео ( 77') Зобнин Роман 67' (Мозес Виктор ( 67') Литвинов Руслан  63' 67' (Мартинс Кристофер ( 67') Игнатов Михаил  26' 56' (Соболев Александр Сергеевич ( 56') Пруцев ДанилЗиньковский АнтонПромес Квинси
Запасные: Лайкин МаксимУмяров НаильСвинов ИльяКлассен ЛеонМелёшин ПавелДжикия ГеоргийДенисов ДаниилЧернов Никита
03 декабря. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

Воскресную часть 17-го тура в Премьер-лиге завершал матч в Грозном, в котором «Ахмат» принимал «Спартак». Хозяева к этому поединку подходили, занимая предпоследнее место. В свою очередь «Спартак» в случае успеха мог как минимум до матча «Динамо» подняться в первую тройку.

«Спартак» быстро мог открыть счёт. Игнатов получил мяч в штрафной и с левого угла вратарской сильно бил, но Шелия подставил руку и спас ворота. В дебюте игры это был единственный шанс забить. «Спартак» контролировал мяч, но защитники хозяев больше не подпускали соперника в зоны для опасных ударов. При этом сами грозненцы пытались убегать в контратаки, но и из этого ничего путного не получалось.

Ещё до истечения первой половины стартового тайма «Ахмат» из-за травмы лишился Олейникова. Вскоре гости создали ещё один момент. После навеса с угла поля Бабич выиграл борьбу в воздухе и пробил, но Тодорович спас ворота.

По истечении получаса игры «Ахмат» воспользовался первым же своим моментом. Бериша протащил мяч по своей половине поля и с центральной линии внешней стороной сделал передачу за спину защитникам соперника, Агаларов убежал на рандеву с Селиховым и подсёк мяч над ними. Автор голевой передачи рванул к центральной трибуне в районе спартаковской скамейки, а Абаскаль толкнул его. Судья встречи увидел в действиях игрока «Ахмата» провокацию и показал ему жёлтую карточку, а вот испанского тренера удалили.

Однако «Спартак» эта ситуация не выбила из колеи. Пруцев потащил мяч по центру и с линии штрафной покатил мяч левее на Зиньковского, который из-под Тодоровича пробил точно в дальний угол. До перерыва обе команде совершили ещё пару подходов, но счёт больше не изменился.

В самом дебюте второго тайма хозяева вновь открыли счёт. Тодорович справа убежал от Рядчука, в штрафной на замахе обыграл Бабича, однако молдавский защитник успел в подкате выбить мяч. Однако футбольный снаряд отлетел к Ковачеву, который без сопротивления пробил в цель.

В ответ Зиньковский вновь мог сравнять результат. Вингер получил мяч на левом углу штрафной и мощно пробил, но Шелия был готов к этому. Ответ хозяев был опаснее. Всё тот же Ковачев по центру из пределов штрафной мощно выстрелил, Селихов парировал футбольный снаряд перед собой, но успел опередить Агаларова, который летел на добивание. Тут же Зиньковский с левого угла штрафной сместился в центр и сильно пробил, но получилось чуть выше.

После этого острота чуть спала. «Спартак» больше контролировал мяч, но взломать насыщенную оборону «Ахмата» гостям не удавалось. Грозненцы в свою очередь в концовке явно перешли на удержание счета. За пять минут до конца основного времени Мартинс упустил сразу два момента в одной атаке. Сначала он бил с линии штрафной после передачи назад от Бонгонда, но попытки была заблокирована. После атаки вторым темпом последовал навес справа, но представитель Люксембурга на углу вратарской просто не попал по мячу.

На следующие выходные назначены матчи заключительного тура перед перерывом, правда, из-за плохой погоды эти поединки могут быть перенесены. Однако пока по плану «Спартак» должен принять «Крылья Советов», а «Ахмат» - «Ростов».

Роман Андреев

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