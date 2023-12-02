Хаджи — о матче с «Ахматом»: «Спартак» должно прорвать»

Известный функционер Александр Хаджи поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Ахматом» и «Спартаком».

«Победить в Грозном будет тяжело, но должны сделать это в два мяча. В двух прошлых очных встречах счет был 0:0, а теперь должно прорвать. Состав более-менее стабилизировался, поэтому можно ждать победы», — приводит слова Хаджи «Чемпионат».

Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на пятой позиции, имея в своем активе 27 очков. Грозненский коллектив находится на предпоследней (15-й) строчке, набрав 13 баллов.

Очная встреча «Ахмата» и «Спартака» пройдет завтра, 3 декабря. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.