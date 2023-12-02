«Если на поле Промес, «Спартак» готов побеждать» — Шавло

Экс-футболист «Спартака» Сергей Шавло высказался о нидерландском нападающем «красно-белых» Квинси Промесе.

«Если на поле Промес, «Спартак» готов побеждать. Квинси может сам забить, отдать. Он может заразить футболистов хорошей игрой, и они будут выкладываться», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Специалист отметил, что Промес уже давно играет в «Спартаке», поэтому он заслужил капитанскую повязку, с которой выходит в последних матчах.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых забил семь голов и записал на свой счет восемь ассистов.