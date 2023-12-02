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«Если на поле Промес, «Спартак» готов побеждать» — Шавло

02 Декабря 2023 • 15:08 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
1 3.05 X 3.60 2 2.30
03.12 19:00

Экс-футболист «Спартака» Сергей Шавло высказался о нидерландском нападающем «красно-белых» Квинси Промесе.

«Если на поле Промес, «Спартак» готов побеждать. Квинси может сам забить, отдать. Он может заразить футболистов хорошей игрой, и они будут выкладываться», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Специалист отметил, что Промес уже давно играет в «Спартаке», поэтому он заслужил капитанскую повязку, с которой выходит в последних матчах.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых забил семь голов и записал на свой счет восемь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
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