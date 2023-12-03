Гладилин: «Спартаку» не хватает класса обыграть команду, которая больше мотивирована»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Ахмата» (1:2), в матче 17-го тура РПЛ.

- Как можно объяснить поражение «Спартака»?

- «Ахмат» больше хотел и был лучше настроен. А у «Спартака» не хватает класса, чтобы обыграть команду, которая больше мотивирована и больше мобилизована. Это основные причины. Удаление Абаскаля тоже сказалась. Плюс очередная ротация состава. Угадать состав, который поставит тренер на матч, очень сложно.

- Это основная ошибка Абаскаля?

- Конечно. Уже первый круг закончился, а он никак не стабилизирует состав. Никто из специалистов не может понять, что у него в голове. Ему надо обратиться к психологу. Он немного перевозбужденный, и эмоции преобладают над его разумом. А это все передается команде. Его старание – это хорошо, но он должен контролировать себя и сдерживать.

- Вы про эпизод с удалением?

- Конечно. Кто же так поступает?

- Но Бериша – провокатор?

- Он футболист и играет на эмоциях. А у тренера должна быть холодная голова. Он не должен поддаваться на эти провокации. Футболисты могут ответить друг другу, а тренер не может и не должен.

- Недавно был случай с Галактионовым, который получил дисквалификацию. Карпин тоже сегодня громко высказался. Теперь Абаскаль.

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- Это не очень хорошая тенденция.

- Можно сказать, что «Ахмат» просто воспользовался ошибками «Спартака» и не показал ничего выдающегося?

- Конечно. В этом матче и предполагалось: кто лучше реализует свои моменты и меньше наошибается, тот и победит. Так и получилось. «Ахмат» прекрасно реализовал свои моменты. Да, «Спартак» в два раза больше бил по воротам, но качество было на стороне хозяев. Грозненцы меньше допустили ошибок, хотя у «Спартака» были моменты. Так-то игра ничейная, но так сложилось, что качество в атаке у «Ахмата» было выше.

- Согласны с мнением, что игру провалили Литвинов, Игнатов, Дуарте и Селихов?

- Я не могу винить Селихова, потому что ему забивали хорошие мячи. В первом голе был выход один на один. Во втором – был рикошет, и взять такой мяч было очень сложно. Селихов сыграл на своем уровне, а вот защитники должны были действовать более внимательно.

- Литвинов, Игнатов, Дуарте сыграли ниже своего уровня. Согласны?

- Конечно. От Литвинова и Игнатова нужны более качественные действия в атаке. А ребята не проявили себя. Передач от них не было. Они сыграли слабо.

- Седьмое место «Спартака» о чем говорит?

- О том, что тренеру не удалось поставить игру команде, которая стабильно давала бы результат. Те клубы, которые находятся в лидерах, имеют стабильную игру. А у «Спартака» с этим проблемы.

- Что делать с Абаскалем в перерыве чемпионата?

- Пусть это решают руководители. Я считаю, что он в любом случае доработает контракт и уедет в Европу, какое бы место «Спартак» не занял. Абаскаль не планирует работать здесь долго. Я в это не верю. Это вариант Тедеско. Он приехал, чтобы приобрести опыт, сделать себе имя и потом уехать в Европу. Любой тренер хочет работать в топ-пять чемпионатов.

Елена Григорьевская