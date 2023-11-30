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«Спартак» не работает над трансфером аргентинского форварда Бустоса эксклюзив

30 Ноября 2023 • 03:13 Комментировать
Тальерес Кордоба
3:2
Индепендьенте Авельянеда

«Спартак» не участвует в борьбе за нападающего Науэля Бустоса.

25-летний футболист, выступающий в Аргентине за «Тальерес», был связан с возможным переходом в московский клуб. По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», эта информация утратила актуальность – на текущий момент в «Спартаке» не рассматривают кандидатуру аргентинца.

Науэль Бустос принадлежал «Манчестер Сити» до июля 2023 года, после чего перебрался в «Тальерес» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне форвард отметился 11 голами в 36 матчах за коллектив из Кордобы.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Бустоса в 4,5 млн евро.

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Спартак Москва Науэль Бустос Тальерес Кордоба трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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