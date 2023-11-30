«Спартак» не участвует в борьбе за нападающего Науэля Бустоса.

25-летний футболист, выступающий в Аргентине за «Тальерес», был связан с возможным переходом в московский клуб. По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», эта информация утратила актуальность – на текущий момент в «Спартаке» не рассматривают кандидатуру аргентинца.

Науэль Бустос принадлежал «Манчестер Сити» до июля 2023 года, после чего перебрался в «Тальерес» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне форвард отметился 11 голами в 36 матчах за коллектив из Кордобы.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Бустоса в 4,5 млн евро.