Тарханов допустил победу «Ахмата» над «Спартаком»

Знаменитый тренер Александр Тарханов допустил, что московский «Спартак» может потерпеть на выезде в Грозном неудачу.

«Совсем недавно «Урал», который не побеждал с августа, обыграл «Краснодар», лидировавший в чемпионате на тот момент. Грозненцы сейчас в таком положении, что им некуда деваться. Они приложат все усилия для победы», - говорит Тарханов Vprognoze.ru.

«Ахмату» и «Спартаку» предстоит сыграть в 17 туре РПЛ в воскресенье, 3 декабря. Грозненцы борются за выживание и идут на 14-м месте турнирной таблицы. «Спартак» в случае победы может как минимум до понедельничной игры «Динамо» и «Рубина» дойти до чистого третьего места турнирной таблицы.