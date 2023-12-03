Ромащенко: «Через такие трудные тяжелые победы рождаются команды»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Тяжелая игра, тем не менее, хочется сегодня поблагодарить ребят за терпение, старание, за много потраченных сил ради этой победы. Мы долго шли к этому и не сдавались, несмотря на все те сложности, которые у нас присутствовали, которые испытывали. У нас чуть-чуть получалось играть в первом тайме. Забитый мяч нас немного воодушевил. Тем не менее, детская ошибка именно по организации оборонительных действий привела к пропущенному мячу. Тем не менее, я поздравляю не только команду и руководство, но и болельщиков, которые также сегодня оказали сумасшедшую поддержку. Это давало дополнительно силы команде. Рады, что взяли три очка, но работы предстоит еще очень и очень много. Тем не менее, могу сказать, что, наверное, вот через такие трудные тяжелые победы рождаются команды или перерождаются. Благодарность и похвала сегодня ребятам за то старание, которое они на протяжении 90 минут демонстрировали сегодня.